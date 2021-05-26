Кадрові зміни у МОЗ: Кабмін звільнив двох заступників міністра

Кабінет міністрів України звільнив двох з п’яти заступників міністра охорони здоров’я.

Рішення ухвалили на засіданні уряду 26 травня 2021 року.

Свою посаду залишила Світлана Шаталова, яка займалася питаннями закупівель.

Також звільнили Ігоря Іващенка, який обіймав посаду заступника міністра з питань євроінтеграції.

Кадрові зміни у МОЗ

20 травня 2021 року Верховна Рада проголосувала за призначення Віктора Ляшко новим очільником МОЗ. Він змінив Максима Степанова, якого звільнили раніше.

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Його кандидатуру підтримали 262 народних депутати. Одразу після призначення Ляшко заявив, що планує звільнити деяких людей з керівництва відомства. Можливі й інші зміни, уточнив новий міністр охорони здоров’я.

Детальніше про зміну керівництва МОЗ і призначення Ляшка читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.