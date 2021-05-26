ЦИК обжаловала решение Верховного суда об избрании Вирастюка нардепом

Центральная избирательная комиссия обжаловала решение Верховного суда, который накануне отменил протокол ЦИК о признании кандидата от партии Слуга народа Василия Вирастюка победителем промежуточных выборов в Верховную Раду в 87-м округе на Ивано-Франковщине.

Так, во вторник, 25 мая, ЦИК подала соответствующую апелляционную жалобу на решение ВС после его детальной проработки.

ЦИК отметила, что пока нет однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для разрешения ситуации на 87-м округе.

В таком случае установления результатов возможно лишь на основании и с учетом выводов суда, отмечают в пресс-службе комиссии.

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ВС не признает победу Вирастюка

Накануне Верховный суд отменил протокол ЦИК от 19 мая, которым установлены результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины в 87-м округе и признано Василия Вирастюка избранным депутатом.

Такое решение суд принял по иску кандидата Александра Шевченко 23 мая.

Суд обязал ЦИК установить результаты выборов в избирательном округе №87 с учетом выводов, предоставленных судом в решении.