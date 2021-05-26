ЦИК обжаловала решение Верховного суда об избрании Вирастюка нардепом

Центральная избирательная комиссия обжаловала решение Верховного суда, который накануне отменил протокол ЦИК о признании кандидата от партии Слуга народа Василия Вирастюка победителем промежуточных выборов в Верховную Раду в 87-м округе на Ивано-Франковщине.
Так, во вторник, 25 мая, ЦИК подала соответствующую апелляционную жалобу на решение ВС после его детальной проработки.
ЦИК отметила, что пока нет однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для разрешения ситуации на 87-м округе.
В таком случае установления результатов возможно лишь на основании и с учетом выводов суда, отмечают в пресс-службе комиссии.
ВС не признает победу Вирастюка
Накануне Верховный суд отменил протокол ЦИК от 19 мая, которым установлены результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины в 87-м округе и признано Василия Вирастюка избранным депутатом.
Такое решение суд принял по иску кандидата Александра Шевченко 23 мая.
Суд обязал ЦИК установить результаты выборов в избирательном округе №87 с учетом выводов, предоставленных судом в решении.