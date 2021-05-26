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Факти / Україна / Політика
Анастасія Рогожінська |

ЦВК оскаржила рішення Верховного суду щодо обрання Вірастюка нардепом

василь вірястюк

Центральна виборча комісія оскаржила рішення Верховного суду, який напередодні скасував протокол ЦВК про визнання кандидата від партії Слуга народу Василя Вірастюка переможцем проміжних виборів до Верховної Ради у 87-му окрузі на Івано-Франківщині.

Так, у вівторок, 25 травня, ЦВК подала відповідну апеляційну скаргу на рішення ВС після його детального опрацювання.

ЦВК наголосила, що наразі немає однозначного юридичного алгоритму дій та правового механізму для розв’язання ситуації на 87-му окрузі.

У такому випадку встановлення результатів можливе лише на підставі та з урахуванням висновків суду, зазначають у прес-службі комісії.

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Напередодні Верховний суд скасував протокол ЦВК від 19 травня, яким встановлені результати проміжних виборів народних депутатів України в 87-му окрузі та визнано Василя Вірастюка обраним депутатом.

Таке рішення суд ухвалив за позовом кандидата Олександра Шевченка 23 травня.

Суд зобов’язав ЦВК встановити результати виборів у виборчому окрузі №87 із врахуванням висновків, наданих судом у рішенні.

Джерело: ЦВК

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