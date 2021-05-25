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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Украина закрыла прямое авиасообщение с Беларусью: что делать пассажирам

аеропорт україна

С 00.00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. В частности, запрещены любые виды полетов между пунктами назначения, расположенных на территории Украины и Беларуси.

Как быть пассажирам

В государственном предприятии обслуживания воздушного движения Украины Украэродвижение объяснили: если у пассажира есть купленный или забронированный билет на период после 26 мая, то прямой перелет будет невозможен.

Госавиаслужба и Украэродвижение уже начали общаться с авиакомпаниями, которые летают в или из Беларуси, чтобы должным образом проинформировать пассажиров. Также будет налажено информирование пассажиров о ситуации.

Но в Украэродвижении уже сообщили, что введение запретов на перелеты, которые призваны гарантировать безопасность авиации и пассажиров, является форс-мажором. Поэтому авиаперевозчик обязан предупредить пассажира о задержке или отмене рейса не позднее, чем за три часа до начала регистрации.

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Полный перечень чрезвычайных обстоятельств (форс-мажоров), при которых компенсация не предусмотрена, определен регламентом ЕС и правилами авиаперевозок Украины и Беларуси.

В то же время после прекращения авиасообщения с Беларусью Министерства инфраструктуры и иностранных дел Украины, а также Государственная пограничная служба прорабатывают варианты, как быстро вернуть домой украинцев.

Но чтобы вернуться в Украину, гражданам нужно обратиться в дипломатическое учреждение Украины в Республике Беларусь. Необходимые контакты можно найти на сайте Посольства Украины в Беларуси.

Если же с этим могут возникнуть проблемы, то украинцам рекомендуют оставить заявление в контакт-центре МИД, позвонив на горячую линию по телефону +380 44 238 16 57.

Источник: Украэродвижение

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