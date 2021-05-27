Дело Медведчука: Порошенко не пришел на допрос в СБУ

Народный депутат Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Службу безопасности Украины.

Следствие вызвало политика в качестве свидетеля в производстве по подозрению Виктора Медведчука и Тараса Козака по уголовным правонарушениям.

В частности их подозревают по статье 111 (Государственная измена), статьей 15 (Покушение на уголовное преступление) и статье 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Поскольку Порошенко не пришел, следователи СБУ вызывают его повторно на допрос, который запланирован на 31 мая 2021 года.

Дело Медведчука

Народных депутатов фракции ОПЗЖ Тараса Козака и Виктора Медведчука подозревают в совершении нескольких уголовных преступлений, в частности в государственной измене.

13 мая киевский суд избрал Медведчуку меру пресечения — круглосуточный домашний арест, который продлится до 9 июля 2021 года.

Также известно, что Тарас Козак сейчас находится не в Украине. По данным Офиса генпрокурора, народный депутат в настоящее время скрывается в Российской Федерации.