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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Справа Медведчука: Порошенко не прийшов на допит в СБУ

Петро Порошенко

Народний депутат України Петро Порошенко не з’явився на допит в Службу безпеки України.

Слідство викликало політика як свідка у провадженні за підозрою Віктора Медведчука та Тараса Козака у кримінальних правопорушеннях.

Зокрема їх підозрюють за статтею 111 (Державна зрада), статтею 15 (Замах на кримінальне правопорушення) та статтею 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.

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Оскільки Порошенко не прийшов, слідчі СБУ викликають його повторно на допит, який заплановано на 31 травня 2021 року.

Справа Медведчука

Народних депутатів фракції ОПЗЖ Тараса Козака та Віктора Медведчука підозрюють у вчиненні декількох кримінальних правопорушень, зокрема у державній зраді.

13 травня київський суд обрав Медведчуку запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт, який триватиме до 9 липня 2021 року.

Також відомо, що Тарас Козак зараз перебуває не в Україні. За даними Офісу генпрокурора, народний депутат наразі переховується у Російській Федерації.

Джерело: СБУ

Фото: Dreamstime

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