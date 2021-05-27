Справа Медведчука: Порошенко не прийшов на допит в СБУ

Народний депутат України Петро Порошенко не з’явився на допит в Службу безпеки України.

Слідство викликало політика як свідка у провадженні за підозрою Віктора Медведчука та Тараса Козака у кримінальних правопорушеннях.

Зокрема їх підозрюють за статтею 111 (Державна зрада), статтею 15 (Замах на кримінальне правопорушення) та статтею 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Оскільки Порошенко не прийшов, слідчі СБУ викликають його повторно на допит, який заплановано на 31 травня 2021 року.

Справа Медведчука

Народних депутатів фракції ОПЗЖ Тараса Козака та Віктора Медведчука підозрюють у вчиненні декількох кримінальних правопорушень, зокрема у державній зраді.

13 травня київський суд обрав Медведчуку запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт, який триватиме до 9 липня 2021 року.

Також відомо, що Тарас Козак зараз перебуває не в Україні. За даними Офісу генпрокурора, народний депутат наразі переховується у Російській Федерації.