Министерство иностранных дел Украины сделает все возможное для того, чтобы обеспечить украинские компании, которые пострадали от санкций Беларуси, альтернативными рынками продажи товаров.

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Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, Украина просчитывала, что Беларусь захочет сделать что-то в ответ и была готова к этому сценарию.

— Любая украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должна сразу обратиться в Министерство иностранных дел, и мы вместе с торговым представителем Украины приложим все усилия, чтобы найти этой компании альтернативный рынок продажи ее товаров, — отметил Кулеба.

Лицензирование импорта украинских товаров

28 мая Беларусь ввела индивидуальное лицензирование на импорт ряда украинских товаров, в этот список попали соки, кондитерские изделия, керамическая плитка, пиво, стиральные машины, сельхозтехника, мебель, обои, туалетная бумага, стеклянные ампулы, древесноволокнистые и древесностружечные плиты.

Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка и назвал это решение дискриминационным и необоснованным.