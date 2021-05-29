Министерство иностранных дел Украины сделает все возможное для того, чтобы обеспечить украинские компании, которые пострадали от санкций Беларуси, альтернативными рынками продажи товаров.
Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы, Украина просчитывала, что Беларусь захочет сделать что-то в ответ и была готова к этому сценарию.
— Любая украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должна сразу обратиться в Министерство иностранных дел, и мы вместе с торговым представителем Украины приложим все усилия, чтобы найти этой компании альтернативный рынок продажи ее товаров, — отметил Кулеба.
Лицензирование импорта украинских товаров
28 мая Беларусь ввела индивидуальное лицензирование на импорт ряда украинских товаров, в этот список попали соки, кондитерские изделия, керамическая плитка, пиво, стиральные машины, сельхозтехника, мебель, обои, туалетная бумага, стеклянные ампулы, древесноволокнистые и древесностружечные плиты.
Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка и назвал это решение дискриминационным и необоснованным.