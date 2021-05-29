Міністерство закордонних справ України зробить усе можливе для того, щоб забезпечити українські компанії, які постраждали від санкцій Білорусі, альтернативними ринками продажу товарів.

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Про це в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера розповів очільник МЗС Дмитро Кулеба.

За словами Кулеби, Україна прораховувала, що Білорусь захоче зробити щось у відповідь і була готова до цього сценарію.

– Будь-яка українська компанія, яка постраждає від білоруських санкцій, повинна відразу звернутися до Міністерства закордонних справ, і ми разом з торговим представником України докладемо всіх зусиль, щоб знайти цієї компанії альтернативний ринок продажу її товарів, – наголосив Кулеба.

Ліцензування імпорту українських товарів

28 травня Білорусь запровадила ідивідуальне ліцензування на імпорт низки українських товарів, до цього списку потрапили соки, кондитерські вироби, керамічна плитка, пиво, пральні машини, сільгосптехніка, меблі, шпалери, туалетний папір, скляні ампули, деревоволокнисті та деревно-стружкові плити.

Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка та назвав це рішення дискримінаційним та необґрунтованим.