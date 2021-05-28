В Украине могут остановить выдачу паспортов-книжечек

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №3986 О паспорте гражданина Украины в форме книжечки. В случае принятия закона украинцам будут выдавать паспорта только в форме пластиковой ID-карты, однако полученные ранее бумажные документы останутся действительными.

Члены профильного комитета обосновали необходимость принятия решения окончанием старых образцов документов. Ведь последний раз бумажные паспорта печатали в 2013-2014 годах. Еще одной причиной является распространенные случаи фальсификации паспортов в форме книжечки.

— За 2019-2020 годы открыто почти 17 тыс. дел о подделке бумажных паспортов, — заявил Максим Соколюк, председатель Государственной миграционной службы Украины.

Легализация электронных паспортов

15 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о легализации электронных паспортов. Электронные паспорта на законодательном уровне приравнялись к бумажным.

Воспользоваться цифровым паспортом могут владельцы ID-карточек и зарубежных биометрических паспортов.