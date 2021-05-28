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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

В Україні можуть вивести з обігу паспорти-книжечки

паспорт України

Комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді ухвалили законопроект №3986 Про паспорт громадянина України у формі книжечки. У разі ухвалення закону українцям видаватимуть паспорти лише у формі пластикової ID-картки, однак отримані раніше паперові документи залишаться дійсними до закінчення терміну дії.

Особам, яким виповниться 25 і 45 років, видаватимуть документи нового зразка.

Члени профільного комітету обґрунтували необхідність ухвалення рішення закінченням старих зразків документів. Адже востаннє паперові паспорти друкували у 2013-2014 роках. Ще однією причиною є поширені випадки фальсифікації паспортів у формі книжечки.

– За 2019-2020 роки відкрито майже 17 тис. справ щодо підробки паперових паспортів, – заявив Максим Соколюк, голова Державної міграційної служби України.

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Легалізація електронних паспортів

15 квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроект щодо легалізації електронних паспортів. Електронні паспорти на законодавчому рівні прирівнялися до паперових.

Скористатися цифровим паспортом можуть власники ID-карток та закордонних біометричних паспортів.

Джерело: Верховна Рада

Фото: УНІАН

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