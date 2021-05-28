В Україні можуть вивести з обігу паспорти-книжечки

Комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді ухвалили законопроект №3986 Про паспорт громадянина України у формі книжечки. У разі ухвалення закону українцям видаватимуть паспорти лише у формі пластикової ID-картки, однак отримані раніше паперові документи залишаться дійсними до закінчення терміну дії.

Особам, яким виповниться 25 і 45 років, видаватимуть документи нового зразка.

Члени профільного комітету обґрунтували необхідність ухвалення рішення закінченням старих зразків документів. Адже востаннє паперові паспорти друкували у 2013-2014 роках. Ще однією причиною є поширені випадки фальсифікації паспортів у формі книжечки.

– За 2019-2020 роки відкрито майже 17 тис. справ щодо підробки паперових паспортів, – заявив Максим Соколюк, голова Державної міграційної служби України.

Легалізація електронних паспортів

15 квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроект щодо легалізації електронних паспортів. Електронні паспорти на законодавчому рівні прирівнялися до паперових.

Скористатися цифровим паспортом можуть власники ID-карток та закордонних біометричних паспортів.