Одесский апелляционный суд принял решение по делу Сергея Стерненко и Руслана Демчука по жалобе активистов по делу о похищении участника Антимайдана Сергея Щербича, по которому их приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы.

Сергея Стерненко признали виновным по ст. 263 о незаконном обращении с оружием и приговорили к 3 годам лишения свободы с заменой на 1 год условно.

Также 31 мая судья приняли решение оправдать Сергея Стерненко и Руслана Демчука по ст. 187. о разбое, по которой их ранее приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Во время судебного заседания 21 мая состоялись дебаты сторон и допросы обвиняемых. Стерненко и Демчук отвергли обвинения и настаивали на невиновности. Также активисты просили судей отменить приговор Приморского районного суда.

Во время допроса Стерненко заявил о личных мотивах Щербича врать о якобы преступной деятельности активиста. Сергей подчеркнул, что ранее Щербич был в составе пророссийской партии Родина, участвовал в Антимайдане.

В суде Демчук сообщил, что он и Стерненко виделись со Щербичем с целью обсуждения возможной общественной деятельности. Однако, тогда якобы ни один из них не знал о политических взглядах депутата и его связях с пророссийскими политиками.

В своем объяснении Щербич заявил, что в день похищения Демчук предложил ему обсудить совместные меры по сбору помощи бойцам АТО.

Сторона обвинения утверждала, что приговор первой инстанции справедлив, а экспертиза оружия, из которого стреляли в Щербича, была качественной.

Судьи несколько раз интересовались неточностями в тексте экспертизы. Эксперт объяснил, что конструктивные изменения в пистолет вносились, но в тексте об этом не было. Также в тексте экспертизы было непонятно, какая у пистолета была втулка и была ли она оснащена.

Пистолет у Стерненко изъяли во время проведения обыска в сентябре 2015 года.

21 мая Апелляционный суд Одессы сообщил, что приговор объявят 31 мая в 14.00.

Дело Стерненко

23 февраля Приморский районный суд Одессы принял решение отправить Стерненко и Демчука в тюрьму на семь лет и три месяца с конфискацией половины имущества.

Активистов признали виновными по трем статьям: ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Их взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО.

23 марта адвокаты подали апелляцию на приговор Стерненко и Демчуку, а 7 апреля Одесский апелляционный суд изменил им меру пресечения. Их отправили под круглосуточный домашний арест.

Рассмотрение апелляции на приговор начался 16 апреля. 20 мая в суд впервые явился Сергей Щербич, который привлек к процессу переводчика. Рассмотрение жалобы продолжили 21 мая.