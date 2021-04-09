Стерненко отпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест

Активистов Сергея Стерненко и Руслана Демчука выпустили из-под стражи. Избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Соответствующее решение приняли в рамках рассмотрения апелляции на решение Приморского райсуда Одессы, который приговорил активистов до семи лет и трех месяцев лишения свободы.

На странице Стерненко в Twitter сообщили, что активистов обязали сдать загранпаспорта.

Стерненку і Демчуку дали цілодобовий домашній арешт. Забов‘язали здати закордонні паспорти. — Сергій Стерненко (@sternenko) April 9, 2021

Суд над Стерненко

23 февраля Приморский суд Одессы признал виновным Сергея Стерненко по делу о похищении человека. Его приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Судья Виктор Попревич признал активиста виновным по трем статьям: разбой, незаконное лишение свободы и незаконное ношение огнестрельного оружия. Суд постановил взять под стражу Стерненко в зале суда.

Аналогичное решение суд озвучил по второму обвиняемого по делу Руслана Демчуку.

По версии следствия, 24 апреля 2015 года тогдашний лидер одесской ячейки Правого сектора Стерненко и его соратник Руслан Демчук похитили Сергея Щербича.

Стерненко отрицает причастность к похищению и настаивает на политической мотивированности дела.