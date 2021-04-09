Стерненко отпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест

Активистов Сергея Стерненко и Руслана Демчука выпустили из-под стражи. Избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Соответствующее решение приняли в рамках рассмотрения апелляции на решение Приморского райсуда Одессы, который приговорил активистов до семи лет и трех месяцев лишения свободы.
На странице Стерненко в Twitter сообщили, что активистов обязали сдать загранпаспорта.
Стерненку і Демчуку дали цілодобовий домашній арешт. Забов‘язали здати закордонні паспорти.
— Сергій Стерненко (@sternenko) April 9, 2021
Суд над Стерненко
23 февраля Приморский суд Одессы признал виновным Сергея Стерненко по делу о похищении человека. Его приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества.
Судья Виктор Попревич признал активиста виновным по трем статьям: разбой, незаконное лишение свободы и незаконное ношение огнестрельного оружия. Суд постановил взять под стражу Стерненко в зале суда.
Аналогичное решение суд озвучил по второму обвиняемого по делу Руслана Демчуку.
По версии следствия, 24 апреля 2015 года тогдашний лидер одесской ячейки Правого сектора Стерненко и его соратник Руслан Демчук похитили Сергея Щербича.
Стерненко отрицает причастность к похищению и настаивает на политической мотивированности дела.