Одеський апеляційний суд ухвалив рішення у справі Сергія Стерненка та Руслана Демчука за скаргою активістів у справі про викрадення учасника Антимайдану Сергія Щербича, за яким їх засудили до семи років та трьох місяців позбавлення волі.

Сергія Стерненка визнали винним за ст. 263 про незаконне поводження зі зброєю і засудили до 3 років позбавлення волі із заміною на 1 рік умовно.

Також 31 травня судді ухвалили рішення виправдати Сергія Стерненка і Руслана Демчука за ст. 187. про розбій, за якою їх раніше засудили до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час судового засідання 21 травня відбулися дебати сторін та допити обвинувачених. Стерненко та Демчук відкинули обвинувачення та наполягали на невинності. Також активісти просили суддів скасувати вирок Приморського районного суду.

Під час доповіді Стерненко заявив про особисті мотиви Щербича брехати про нібито злочинну діяльність активіста. Сергій наголосив, що Щербич раніше був у складі проросійської партії Родина, брав участь в Антимайдані.

У суді Демчук повідомив, що він та Стерненко бачилися зі Щербичем з метою обговорення можливої громадської діяльності. Однак, тоді нібито жоден з них не знав про політичні погляди депутата та його зв’язки із проросійськими політиками.

У своєму поясненні Щербич заявив, що в день викрадення Демчук запропонував йому обговорити спільні заходи зі збору допомоги бійцям АТО.

Сторона обвинувачення стверджувала, що вирок першої інстанції є справедливим, а експертиза зброї, з якої стріляли у Щербича, була якісною.

Судді кілька разів цікавилися неточностями у тексті експертизи. Експерт пояснював, що конструктивні зміни в пістолет вносились, але в тексті про це не йшлося. Також у тексті експертизи було незрозуміло, яка у пістолеті була втулка і чи була вона оснащена.

Пістолет у Стерненка вилучили під час проведення обшуку у вересні 2015 року.

21 травня Апеляційний суд Одеси повідомив, що вирок оголосять 31 травня о 14.00.

Справа Стерненка

23 лютого Приморський районний суд Одеси ухвалив рішення відправити Стерненка та Демчука за ґрати на сім років та три місяці з конфіскацією половини майна.

Активістів визнали винними за трьома статтями: ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Їх взяли під варту в залі суду і відправили в СІЗО.

23 березня адвокати подали апеляцію на вирок Стерненку і Демчуку, а 7 квітня Одеський апеляційний суд змінив їм запобіжний захід. Їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

Розгляд апеляції на вирок розпочався 16 квітня. 20 травня до суду вперше з’явився Сергій Щербич, який залучив до процесу перекладача. Розгляд скарги продовжили 21 травня.