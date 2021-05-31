Одесский активист Сергей Стерненко заявил, что планирует обжаловать условный годовой срок в Верховном суде. Такое заявление он сделал в социальной сети Twitter.

— Мы будем обжаловать сегодняшний приговор в Верховном суде, — написал Стерненко.

Ми будемо оскаржувати сьогоднішній вирок у Верховному суді. — Serhii Sternenko (@sternenko) May 31, 2021

Также активист допустил, что прокуроры генерального прокурора Ирины Венедиктов тоже будут подавать жалобу, в которой будут настаивать на заключении на семь лет и три месяца с конфискацией половины имущества.

Апелляция Стерненко

31 мая Апелляционный суд города Одессы частично удовлетворил иск Сергея Стерненко и Руслана Демчука по делу о нападении на Сергея Щербича.

Читайте Стерненко приговорили к условному наказанию на год

Апелляционный суд отменил решение Приморского районного суда Одессы в заключении активистов сроком на семь лет и три месяца, постановив новое решение — заключение с испытательным сроком в один год, а также возложил на активистов специальные обязанности.

Дело Стерненко

23 февраля Приморский районный суд Одессы принял решение отправить Стерненко и Демчука в тюрьму на семь лет и три месяца с конфискацией половины имущества.

Их признали виновными по трем статьям — ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Активистов взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО.

23 марта адвокаты подали апелляцию на приговор Стерненко и Демчуку, а 7 апреля Одесский апелляционный суд изменил им меру пресечения. Их отправили под круглосуточный домашний арест.