Одеський активіст Сергій Стерненко заявив, що планує оскаржити умовний річний термін у Верховному суді. Таку заяву він зробив у соціальній мережі Twitter.

— Ми будемо оскаржувати сьогоднішній вирок у Верховному суді, – написав Стерненко.

Ми будемо оскаржувати сьогоднішній вирок у Верховному суді. — Serhii Sternenko (@sternenko) May 31, 2021

Також активіст допустив, що прокурори генерального прокурора Ірини Венедіктової теж подаватимуть скаргу, в якій наполягатимуть на ув’язненні на сім років та три місяці з конфіскацією половини майна.

Апеляція Стерненка

31 травня Апеляційний суд міста Одеси частково задовольнив позов Сергія Стерненка та Руслана Демчука у справі про напад на Сергія Щербича.

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Апеляційний суд скасував рішення Приморського районного суду Одеси в ув’язненні активістів терміном на сім років та три місяці, постановивши нове рішення – ув’язнення з випробувальним терміном в один рік, а також поклав на активістів спеціальні обов’язки.

Справа Стерненка

23 лютого Приморський районний суд Одеси ухвалив рішення відправити Стерненка та Демчука за ґрати на сім років та три місяці з конфіскацією половини майна.

Їх визнали винними за трьома статтями – ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Активістів взяли під варту в залі суду і відправили в СІЗО.

23 березня адвокати подали апеляцію на вирок Стерненку і Демчуку, а 7 квітня Одеський апеляційний суд змінив їм запобіжний захід. Їх відправили під цілодобовий домашній арешт.