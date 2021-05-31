Одеський активіст Сергій Стерненко заявив, що планує оскаржити умовний річний термін у Верховному суді. Таку заяву він зробив у соціальній мережі Twitter.
— Ми будемо оскаржувати сьогоднішній вирок у Верховному суді, – написав Стерненко.
Ми будемо оскаржувати сьогоднішній вирок у Верховному суді.
— Serhii Sternenko (@sternenko) May 31, 2021
Також активіст допустив, що прокурори генерального прокурора Ірини Венедіктової теж подаватимуть скаргу, в якій наполягатимуть на ув’язненні на сім років та три місяці з конфіскацією половини майна.
Апеляція Стерненка
31 травня Апеляційний суд міста Одеси частково задовольнив позов Сергія Стерненка та Руслана Демчука у справі про напад на Сергія Щербича.
Апеляційний суд скасував рішення Приморського районного суду Одеси в ув’язненні активістів терміном на сім років та три місяці, постановивши нове рішення – ув’язнення з випробувальним терміном в один рік, а також поклав на активістів спеціальні обов’язки.
Справа Стерненка
23 лютого Приморський районний суд Одеси ухвалив рішення відправити Стерненка та Демчука за ґрати на сім років та три місяці з конфіскацією половини майна.
Їх визнали винними за трьома статтями – ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Активістів взяли під варту в залі суду і відправили в СІЗО.
23 березня адвокати подали апеляцію на вирок Стерненку і Демчуку, а 7 квітня Одеський апеляційний суд змінив їм запобіжний захід. Їх відправили під цілодобовий домашній арешт.