Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк пояснив, чому припинили імпорт електроенергії з РФ та Білорусі та коли можуть зняти цю заборону. Про це він повідомив в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV.

Також він пояснив, що мав на увазі, коли заявив, що “теоретично припинення імпорту може призводити до зловживання та маніпуляцій на ринку” після заборони на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі.

— Мова йде про ринок електроенергії, який поки що не стосується напряму побутових споживачів населення. У 2019 році в нас запрацював новий оптовий ринок електроенергії, проєвропейський. Але до повної синхронізації з ринком ЄС, зараз український ринок концентрований. У нас є три-чотири гравці, які теоретично можуть мати вплив на ціну електроенергії. Імпорт – є одним з чинників, який збільшує конкуренцію і створює більш справедливу ціну. Саме тому ми не забороняли імпорт назавжди, а до 1 жовтня. Зараз у нас колосальний профіцит електроенергії.

Також Тарасюк припустив, що з 1 жовтня Україні може дозволити імпорт електроенергії з РФ та Білорусі.

— Таке можливо, ми паралельно слідкуватимемо не лише за зловживаннями та маніпуляціями, а й за станом накопичення вугілля, щоб не повторилася ситуація, яка була у нас взимку. Ми маємо спостерігати, як готуються наші станції до опалювального сезону, – зазначив він.

26 травня НКРЕКП заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до України. Рішення ухвалили під час засідання 26 травня 2021 року.

Згідно з ним, забороняється імпорт електроенергії до 1 жовтня 2021 року з боку держав, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.