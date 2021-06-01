Чиновника Нафтогаза задержали на взятке — ДЕТАЛИ

Львовская областная прокуратура разоблачила и задержала директора филиала подразделения НАК Нафтогаз на получении взятки в размере 1 млн грн.

Неправомерную выгоду чиновник получил от директора общества, которое занимается продажей недвижимости.

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За эти деньги он обещал подключить одну из многоквартирных новостроек к электросетям можно быстрее и не ждать запуска дополнительной подстанции, к которой по закону и должны подключать дом.

Также за взятку директор филиала обещал не отключать от электроснабжения дом, который подключили с нарушением правил.

Задержали мужчину сразу передачи средств при содействии Нацполиции и СБУ, сообщает Офис генпрокурора.

Задержали на взятке

В столице на получении взятки задержали сразу двух чиновников — исполняющих обязанности директоров коммунального предприятия Лесопарковое хозяйство Конча-Заспа коммунального объединения Киевзеленстрой и Национального природного парка Голосеевский.

Они требовали разные суммы средств у предпринимателей за незаконные услуги, например за ускорение заключения договора.