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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Взятка в 1 млн грн: правоохранители задержали чиновника Нафтогаза

Взятка в 1 млн грн: правоохранители задержали чиновника Нафтогаза

Львовская областная прокуратура разоблачила и задержала директора филиала подразделения НАК Нафтогаз на получении взятки в размере 1 млн грн.

Неправомерную выгоду чиновник получил от директора общества, которое занимается продажей недвижимости.

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За эти деньги он обещал подключить одну из многоквартирных новостроек к электросетям можно быстрее и не ждать запуска дополнительной подстанции, к которой по закону и должны подключать дом.

Также за взятку директор филиала обещал не отключать от электроснабжения дом, который подключили с нарушением правил.

Задержали мужчину сразу передачи средств при содействии Нацполиции и СБУ, сообщает Офис генпрокурора.

Чиновника Нафтогаза задержали на взятке — ДЕТАЛИ

Задержали на взятке

В столице на получении взятки задержали сразу двух чиновников — исполняющих обязанности директоров коммунального предприятия Лесопарковое хозяйство Конча-Заспа коммунального объединения Киевзеленстрой и Национального природного парка Голосеевский.

Они требовали разные суммы средств у предпринимателей за незаконные услуги, например за ускорение заключения договора.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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