Верховная Рада приняла за основу законопроект №5123-1, который предусматривает установление штрафов за продажу и доставку лекарственных средств малолетним (в том числе и в интернете).

Речь идет о наказании в размере 6,8-13,6 тыс. грн. Если нарушение повторится в течение года, суммы возрастут до 13,6-23,8 тыс. грн.

Рассмотрение дел о продаже лекарств возложат на суды. Правоохранительные же органы в соответствии с введенными измененями будут уполномочены составлять соответствующие административные материалы.

Нововведение должно быть внесено в статью 42-4 Кодекса Украины Об административных правонарушениях.