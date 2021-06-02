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Валентина Летяк |

Мирне врегулювання на Донбасі: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав указ №226/2021, яким ввів у дію рішення Ради національної оборони і безпеки від 2 червня 2021 року щодо активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

У цьому рішенні йдеться про те, що РНБО доручає Кабміну у двомісячний термін підготувати законопроекти щодо запровадження на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях правосуддя перехідного періоду як цілісної політики держави з мирного врегулювання ситуації на цих територіях, подолання наслідків збройного конфлікту.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Доповнюється…

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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