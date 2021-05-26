После введения санкций СНБО против криминальных авторитетов из Украины выдворили уже 10 из них.

Всех принудительно вернули в страны их происхождения с запретом въезда в Украину. Среди выдворенных были уроженцы Грузии и Армении, которые поддерживали связи с представителями криминалитета.

Кроме того, еще 27 криминальным авторитетам из санкционного списка СНБО аннулировали документы, которые предоставляли им вид на жительство в Украине.

В частности, 17 из них являются подозреваемыми по уголовным производствам. Большинство преступников находятся в местах лишения свободы.

Им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений: распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищения людей, вымогательства средств.

Санкции против криминальных авторитетов

14 мая Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против криминальных авторитетов. Ограничения касаются 557 воров в законе и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.

По словам президента Владимира Зеленского, всем, кто попал в новый санкционный список, заблокируют активы, запретят въезжать на территорию Украины, откажут в визе, виде на временное или постоянное проживание, разрешении на иммиграцию, а также откажут в продлении срока пребывания в Украине.