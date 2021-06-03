3 июня Верховная Рада не смогла отменить принятие закона №2195 о продаже земли на электронных аукционах.

Инициаторы законопроектов апеллировали, в частности, к тому, что закон №2195 лишает права на участие в электронных аукционах фермеров и владельцев участков, которые проживают в селах, где нет доступа к интернету.

Другие народные избранники отмечали, что вопрос о продаже сельскохозяйственной земли может рассматриваться в Верховной Раде только после проведения всеукраинского референдума.

Всего к рассмотрению предлагалось семь постановлений об отмене закона, но ни одно из них не получило необходимого количества голосов.

Закон о продаже земли на онлайн-аукционах

18 мая народные депутаты 272 голосами приняли в целом законопроект №2195 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков или прав на них на электронных аукционах.

Речь идет о земли, находящейся в государственной или коммунальной собственности.

Закон предусматривает, что после запуска полноценного рынка земли в Украине участки можно будет покупать только на аукционах. Купля-продажа будет возможна только безналичной оплатой.

Подробнее о законе о продаже земли на онлайн-аукционах читайте в материале Фактов ICTV.