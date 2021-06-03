3 червня Верховна Рада не змогла скасувати ухвалення закону №2195 про продаж землі на електронних аукціонах.

Ініціатори законопроектів апелювали, зокрема, до того, що закон №2195 позбавляє права на участь в електронних аукціонах фермерів та власників ділянок, які проживають у селах, де немає доступу до інтернету.

Інші народні обранці наголошували на тому, що питання продажу сільськогосподарської землі може розглядатися у Верховній Раді тільки після проведення всеукраїнського референдуму.

Загалом до розгляду пропонувалось сім постанов про скасування закону, але жодна з них не отримала необхідної кількості голосів.

Закон про продаж землі на онлайн-аукціонах

18 травня народні депутати 272 голосами ухвалили в цілому законопроект №2195 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок або прав на них на електронних аукціонах.

Йдеться про землю, що перебуває в державній або комунальній власності.

Закон передбачає, що після запуску повноцінного ринку землі в Україні ділянки можна буде придбати лише на аукціонах. Купівля-продаж буде можлива лише безготівковою оплатою.

Детальніше про закон про продаж землі на онлайн-аукціонах читайте в матеріалі Фактів ICTV.