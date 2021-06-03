Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что для создания реестра лиц, подпадающих под понятие олигарх, нужен специальный государственный орган.

По мнению Разумкова, так называемый законопроект об олигархах создает конфликт интересов, поэтому он выступает за создание отдельного органа, в который не входят президент и другие политические чиновники.

Также спикер Верховной Рады отметил, что СНБО — это совещательный, консультативный и координационный орган и функция распределять граждан по каким-либо категориями ему не присуща.

Разумков отметил, что в новый орган должны войти высшие должностные лица, которые не занимают политическую должность.

— Я считаю, что этот перечень может быть расширен за счет высших должностных лиц, не занимающих политическую должность, но работающих в государственных институтах, например, в том же руководстве аппарата Верховной Рады, Офисе президента, государственные секретари, ключевые должности в различных министерствах, которые также должны будут декларировать свои встречи с представителями крупного бизнеса, — резюмировал Разумков.

В общем спикер заверил, что саму идею декларирования он поддерживает.

Закон об олигархах

2 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №5599, который предусматривает предотвращение угроз нацбезопасности от чрезмерного воздействия лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни, то есть — олигархов.

Отмечается, что закон имеет ограниченный срок действия — 10 лет с момента принятия, а также предусматривает, что олигархи будут внесены в специальный реестр и вынуждены будут декларировать свои доходы.