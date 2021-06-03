Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що для створення реєстру осіб, які підпадають під поняття олігарх, потрібен спеціальний державний орган.

На думку Разумкова, так званий законопроект про олігархів створює конфлікт інтересів, тож він виступає за створення окремого органу, до якого не входять президент та інші політичні високопосадовці.

Також спікер Верховної ради зазначив, що РНБО – це дорадчий, консультативний та координаційний орган і функція розподіляти громадян за якимись категоріями йому не притаманна.

Разумков наголосив, що у новостворений орган мають увійти вищі посадові особи, які не займають політичну посаду.

– Я вважаю, що цей перелік може бути розширено за рахунок вищих посадових осіб, які не займають політичну посаду, але працюють в державних інститутах, наприклад, в тому ж керівництві апарату Верховної Ради, Офісі президента, державні секретарі, ключові посади в різних міністерствах, які також повинні будуть декларувати свої зустрічі з представниками великого бізнесу , – резюмував Разумков.

Загалом спікер запевнив, що саму ідею декларування він підтримує.

Закон про олігархів

2 червня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закопроект №5599, який передбачає запобігання загрозам нацбезпеці від надмірного впливу осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, тобто – олігархів.

Зазначається, що закон має обмежений термін дії – 10 років з моменту ухвалення, а також передбачає, що олігархи будуть внесені до спеціального реєстру та змушені будуть декларувати свої доходи.