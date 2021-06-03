Законопроект об олигархах в первом чтении могут принять до середины июля — Кравчук

Президентский законопроект №5599 об олигархах могут принять в первом чтении до окончания сессии Рады, то есть до 16 июля, когда будет последнее пленарное заседание Рады.

Такое предположение высказала заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

— Учитывая то, что этот законопроект неотложный, то он автоматически вносится в повестку дня сессии, и в принципе по срокам мы успеваем до середины июля проголосовать его в первом чтении, — отметила она.

По мнению Евгении Кравчук, рассмотрение законопроекта в зале заседаний парламента будет непростым. Поскольку параллельно с ним подан еще проект закона Кабинета министров, который касается повышения налогов для крупного бизнеса.

Также она добавила, что законопроект об олигархах — это только первый шаг. После него или параллельно с ним должны быть внесены изменения в антимонопольное законодательство, закон о политических партиях, в антикоррупционное законодательство, чтобы блоки, прописанные в рамках этого законопроекта, затем работали в разных частях украинского законодательства.

Законопроект об олигархах

3 июня на сайте Верховной Рады опубликовали законопроект №5599 об олигархах, внесенный президентом Владимиром Зеленским.

Глава государства предлагает создать реестр олигархов, в который их будет вносить Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). В реестре будет зафиксировано само решение СНБО и основания внесения (исключения) того или иного лица (олигарха), ФИО таких лиц, декларации о контактах с олигархами.

Подробнее о том, что предусматривает законопроект об олигархах, читайте в нашем материале.