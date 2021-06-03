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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

До 51 тыс. грн: Рада ужесточила ответственность за перегруженные фуры

вантажівка, фура, грузовик

В Украине вырастут штрафы за перезагруженные фуры на дорогах. Соответствующий законопроект №3742 3 июня приняла Верховная Рада.

Согласно документу, устанавливается автоматическая фиксация правонарушения по превышению погрузочно-весовых норм. Взимание оплаты за проезд для транспорта, который нарушает правила, будут осуществлять сотрудники Укртрансбезопасности.

Также законопроект значительно ужесточает ответственность за нарушения.

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Размеры штрафов за превышение погрузочно-весовых параметров

  • внесение недостоверных сведений о перевозке грузоотправителем — 34 тыс. грн;
  • превышение параметров до 2% — 1,7 тыс. грн;
  • от 2% до 5% — 5,1 тыс. грн;
  • от 5% до 10% — 8,5 тыс. грн;
  • от 10% до 20% — 17 тыс. грн;
  • от 20% до 30% — 34 тыс. грн;
  • более 30% — 51 тыс. грн;
  • отказ от прохождения габаритно-весового контроля — 51 тыс. грн.

Как отмечают авторы законопроекта, его принятие будет способствовать предотвращению разрушения автомобильных дорог.

Повышение налогов в Украине

Ряд налогов в Украине может повыситься — Кабинет министров зарегистрировал в Раде соответствующий законопроект.

Согласно документу, увеличиться может акцизный и экологический налоги, а также рентная плата. Подробнее о повышении налогов в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Верховная Рада

Фото: УНИАН

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