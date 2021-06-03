В Україні зростуть штрафи за перевантажені фури на дорогах. Відповідний законопроект №3742 3 червня ухвалила Верховна Рада.

Відповідно до документа, встановлюється автоматична фіксація правопорушення щодо перевищення вантажно-вагових норм. Стягування оплати за проїзд для транспорту, який порушує правила, здійснюватимуть співробітники Укртрансбезпеки.

Також законопроект значно посилює відповідальність за порушення.

Розміри штрафів за перевищення вантажно-вагових параметрів

внесення недостовірних відомостей про перевезення вантажовідправником – 34 тис. грн;

перевищення параметрів до 2% – 1,7 тис. грн;

від 2% до 5% – 5,1 тис. грн;

від 5% до 10% – 8,5 тис. грн;

від 10% до 20% – 17 тис. грн;

від 20% до 30% – 34 тис. грн;

понад 30% – 51 тис. грн;

відмова від проходження габаритно-вагового контролю – 51 тис. грн.

Як зазначають автори законопроекту, його ухвалення сприятиме запобіганню руйнуванню автомобільних доріг.

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