В Україні зростуть штрафи за перевантажені фури на дорогах. Відповідний законопроект №3742 3 червня ухвалила Верховна Рада.
Відповідно до документа, встановлюється автоматична фіксація правопорушення щодо перевищення вантажно-вагових норм. Стягування оплати за проїзд для транспорту, який порушує правила, здійснюватимуть співробітники Укртрансбезпеки.
Також законопроект значно посилює відповідальність за порушення.
Розміри штрафів за перевищення вантажно-вагових параметрів
- внесення недостовірних відомостей про перевезення вантажовідправником – 34 тис. грн;
- перевищення параметрів до 2% – 1,7 тис. грн;
- від 2% до 5% – 5,1 тис. грн;
- від 5% до 10% – 8,5 тис. грн;
- від 10% до 20% – 17 тис. грн;
- від 20% до 30% – 34 тис. грн;
- понад 30% – 51 тис. грн;
- відмова від проходження габаритно-вагового контролю – 51 тис. грн.
Як зазначають автори законопроекту, його ухвалення сприятиме запобіганню руйнуванню автомобільних доріг.
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