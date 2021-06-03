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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

До 51 тис. грн: Рада посилила відповідальність за перевантажені фури

вантажівка, фура, грузовик

В Україні зростуть штрафи за перевантажені фури на дорогах. Відповідний законопроект №3742 3 червня ухвалила Верховна Рада.

Відповідно до документа, встановлюється автоматична фіксація правопорушення щодо перевищення вантажно-вагових норм. Стягування оплати за проїзд для транспорту, який порушує правила, здійснюватимуть співробітники Укртрансбезпеки.

Також законопроект значно посилює відповідальність за порушення.

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Розміри штрафів за перевищення вантажно-вагових параметрів

  • внесення недостовірних відомостей про перевезення вантажовідправником – 34 тис. грн;
  • перевищення параметрів до 2% – 1,7 тис. грн;
  • від 2% до 5% – 5,1 тис. грн;
  • від 5% до 10% – 8,5 тис. грн;
  • від 10% до 20% – 17 тис. грн;
  • від 20% до 30% – 34 тис. грн;
  • понад 30% – 51 тис. грн;
  • відмова від проходження габаритно-вагового контролю – 51 тис. грн.

Як зазначають автори законопроекту, його ухвалення сприятиме запобіганню руйнуванню автомобільних доріг.

Підвищення податків в Україні

Низка податків в Україні може підвищитися – Кабінет міністрів зареєстрував у Раді відповідний законопроект.

Відповідно до документа, збільшитися може акцизний та екологічний податки, а також рентна плата. Детальніше про підвищення податків в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Верховна Рада

Фото: УНІАН

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