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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Заключение за ложь в декларациях: Зеленский наложит вето на закон

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский планирует наложить вето на законопроект по поводу заключения за недостоверные данные в декларациях. Соответствующий закон 3 июня приняла Верховная Рада.

Президент отметил, что в проголосованном депутатами виде закон подписать невозможно.

— Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием.

Владимир Зеленский подчеркнул, что чиновники должны получить достойное наказание за ложь в декларациях. Тогда как в законе за правонарушения предусматривается заключение до двух лет.

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Что не так с законом о лжи в декларациях

3 июня парламент поддержал законопроект №4651 о лжи в декларациях. Согласно документу, внесение недостоверной информации в декларации будет наказываться лишением свободы до двух лет.

Кроме того, чиновники могут не указывать данные об имуществе своих родственников, что позволит им скрывать свои активы.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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