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Людмила Богданова |

Ув’язнення за брехню в деклараціях: Зеленський накладе вето на закон

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський планує накласти вето на законопроект щодо ув’язнення за недостовірні дані у деклараціях. Відповідний закон 3 червня ухвалила Верховна Рада.

Президент наголосив, що у проголосованому депутатами вигляді закон підписати неможливо.

– Це не те, чого очікують українці, й не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроект на розгляд парламенту. Ми маємо встановити пропорційне та справедливе покарання за правопорушення, пов’язані з декларуванням.

Володимир Зеленський підкреслив, що чиновники повинні отримати гідне покарання за брехню у деклараціях. Тоді як у законі за правопорушення передбачається ув’язнення до двох років.

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Що не так з законом про брехню в деклараціях

3 червня парламент підтримав законопроект №4651 про брехню в деклараціях. Відповідно до документа, внесення недостовірної інформації у декларації каратиметься позбавленням волі до двох років.

Крім того, чиновники можуть не вказувати дані про майно своїх родичів, що дасть їм змогу приховувати свої активи.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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