Законопроект про олігархів у першому читанні можуть ухвалити до середини липня – Кравчук

Президентський законопроект №5599 про олігархів можуть ухвалити в першому читанні до закінчення сесії Ради, тобто до 16 липня, коли буде останнє пленарне засідання Ради.

Таке припущення висловила заступник глави фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

– Зважаючи на те, що цей законопроект невідкладний, то він автоматично вноситься до порядку денного сесії, і в принципі за термінами ми встигаємо до середини липня проголосувати його в першому читанні, – зазначила вона.

На думку Євгенії Кравчук, розгляд законопроекту в залі засідань парламенту буде непростим. Оскільки паралельно з ним поданий ще проект закону Кабінету міністрів, який стосується підвищення податків для великого бізнесу.

Також вона додала, що законопроект про олігархів – це тільки перший крок. Після нього або паралельно з ним повинні бути внесені зміни до антимонопольного законодавства, закону про політичні партії, в антикорупційне законодавство, щоб блоки, прописані в межах цього законопроекту, потім працювали в різних частинах українського законодавства.

Законопроект про олігархів

3 червня на сайті Верховної Ради опублікували законопроект №5599 про олігархів, внесений президентом Володимиром Зеленським.

Глава держави пропонує створити реєстр олігархів, до якого їх вноситиме Рада національної безпеки та оборони (РНБО). У реєстрі буде зафіксовано саме рішення РНБО і підстави внесення (виключення) тієї чи іншої особи (олігарха) , ПІБ таких осіб, декларації про контакти з олігархами.

Детальніше про те, що передбачає законопроект про олігархів, читайте у нашому матеріалі.