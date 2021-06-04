В пятницу, 4 июня, Верховная Рада соберется на традиционное пленарное заседание. Начало запланировано на 10.00 — парламентарии начнут с часа вопросов к правительству.

Какие законопроекты рассмотрят депутаты 4 июня, смотрите в материале Фактов ICTV.

Повестка дня Верховной Рады 04.06.2021

Среди важных законопроектов в первом чтении:

законопроект № 5250 об ответственности за совершение правонарушений к иностранцам, которые пользуются иммунитетом;

проект закона №3563 о защите детей от наблюдения за охотой;

закон №3906 о лицензировании субъектов хозяйствования, осуществляющих производство этилового спирта;

законопроект №5289 об упрощении процедуры публичной закупки для сельских, поселковых и городских территориальных общин.

Во втором чтении нардепы среди прочего рассмотрят следующие законопроекты:

законопроект №3601 по устранению противоречий и уточнения определения лизинговой (арендной) операции;

проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения товаров, перемещаемых в международных почтовых отделениях и экспресс-отправлениях;

законопроект №4364 О платежных услугах.

Вето на закон о декларациях

В четверг, 3 июня, Верховная Рада приняла законопроект об усилении ответственности за ложь в декларациях. Документ предусматривает заключение до двух лет, а также позволяет чиновникам не вносить сведения о материальном достатке родственников.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не будет подписывать закон. По его словам, это не то, что он обещал украинцам. Подробнее о вето на закон о декларациях читайте на Фактах ICTV.