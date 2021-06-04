У п’ятницю, 4 червня, Верховна Рада збереться на традиційне пленарне засідання. Початок запланований на 10.00 – парламентарі почнуть з години запитань до уряду.

Які законопроекти розглянуть депутати 4 червня, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Порядок денний Верховної Ради 04.06.2021

Серед важливих законопроектів у першому читанні:

законопроект № 5250 щодо відповідальності за вчинення правопорушень до іноземців, які користуються імунітетом;

проект закону №3563 щодо захисту дітей від спостерігання за полюванням;

закон №3906 щодо ліцензування суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво етилового спирту ;

; законопроект №5289 щодо спрощення процедури публічної закупівлі для сільських, селищних і міських територіальних громад.

У другому читанні нардепи серед іншого розглянуть такі законопроекти:

законопроект №3601 щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової (орендної) операції;

проект закону про внесення змін до Податкового Кодексу щодо оподаткування товарів, що переміщуються у міжнародних поштових відділеннях та експрес-відправленнях;

законопроект №4364 Про платіжні послуги.

Вето на закон про декларації

У четвер, 3 червня, Верховна Рада ухвалила законопроект щодо посилення відповідальності за брехню у деклараціях. Документ передбачає ув’язнення до двох років, а також дозволяє чиновникам не вносити відомості про матеріальні статки родичів.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що не буде підписувати закон. За його словами, це не те, що він обіцяв українцям. Детальніше про вето на закон щодо декларацій читайте на Фактах ICTV.