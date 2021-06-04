Верховная Рада Украины проведет пленарное заседание 4 июня. Депутаты соберутся, чтобы рассмотреть ряд важных законопроектов.

Начало заседания традиционно запланировано на 10.00. Факты ICTV подготовили онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады, во время которой можно наблюдать за принятием законопроектов.

В повестке дня — законопроект №5289 О публичных закупках, который упрощает процедуру для территориальных общин.

Также Верховная Рада рассмотрит законопроект №4364 О платежных услугах, проект закона о защите детей от наблюдения за охотой, законопроект о налогообложении товаров, пересылаемых международными почтовыми отделениями и тому подобное.

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 4 июня

Законопроект об электронных декларациях

3 июня народные депутаты поддержали закон об усилении ответственности за ложь в декларациях. Документ устанавливает, что внесение недостоверных данных наказывается заключением до двух лет.

Кроме того, чиновники могут не указывать информацию о своих родственниках, если последние отказываются. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наложит вето на закон №4651. По его словам, он не устанавливает достойного наказания за ложь.