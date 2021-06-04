Верховна Рада України проведе пленарне засідання 4 червня. Депутати зберуться, щоб розглянути низку важливих законопроектів.

Початок засідання традиційно заплановано на 10.00. Факти ICTV підготували онлайн-трансляцію засідання Верховної Ради, під час якої можна спостерігати за ухваленням законопроектів.

У порядку денному – законопроект №5289 Про публічні закупівлі, який спрощує процедуру для територіальних громад.

Також Верховна Рада розгляне законопроект №4364 Про платіжні послуги, проект закону щодо захисту дітей від спостерігання за полюванням, законопроект щодо оподаткування товарів, які пересилаються міжнародними поштовими відділеннями тощо.

Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 4 червня

Законопроект про електронні декларації

3 червня народні депутати підтримали закон щодо посилення відповідальності за брехню у деклараціях. Документ встановлює, що внесення недостовірних даних карається ув’язненням до двох років.

Крім того, чиновники можуть не вказувати інформацію про своїх родичів, якщо останні відмовляються. Президент України Володимир Зеленський заявив, що накладе вето на закон №4651. За його словами, він не встановлює гідного покарання за брехню.