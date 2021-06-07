Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете пластиковых пакетов в Украине. Глава государства сделал это во время выступления на форуме Украина 30. Экология.

— 500 — именно столько пакетов в год использует каждый украинец. 20 минут — именно столько в среднем мы пользуемся таким пакетиком. Более 100 лет — именно столько один пакет разлагается. И несколько секунд — именно столько нужно, чтобы подписать этот закон.

Также Владимир Зеленский рассказал о еще одном разработанном законопроекте об управлении отходами, который предотвратит их образование.

Запрет пластиковых пакетов

Верховная Рада поддержала законопроект о запрете пластиковых пакетов на заседании 1 июня. Учреждениям торговли, питания и услуг запрещается распространять пластиковые пакеты.

Депутаты ввели штрафы за нарушения — за первый случай будут наказывать денежным взысканием до 17 тыс. грн, а если поймают во второй раз — до 34 тыс. грн.