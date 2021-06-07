Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про заборону пластикових пакетів в Україні. Глава держави зробив це під час виступу на форумі Україна 30. Екологія.

– 500 – саме стільки пакетів за рік використовує кожен українець. 20 хвилин – саме стільки в середньому ми користуємось таким пакетиком. Понад 100 років – саме стільки один пакет розкладається. І кілька секунд – саме стільки потрібно, щоб підписати цей закон.

Також Володимир Зеленський розповів про ще один розроблений законопроект про управління відходами, який запобігатиме їх утворенню.

Заборона пластикових пакетів

Верховна Рада підтримала законопроект про заборону пластикових пакетів під час засідання 1 червня. Закладам торгівлі, харчування та надання послуг забороняється розповсюджувати пластикові пакети.

Депутати запровадили штрафи за порушення – за перший випадок каратимуть грошовим стягненням до 17 тис. грн, а якщо спіймають вдруге – до 34 тис. грн.