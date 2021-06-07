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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Заборона пластикових пакетів – Зеленський підписав закон

зеленський володимир

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про заборону пластикових пакетів в Україні. Глава держави зробив це під час виступу на форумі Україна 30. Екологія.

– 500 – саме стільки пакетів за рік використовує кожен українець. 20 хвилин  – саме стільки в середньому ми користуємось таким пакетиком. Понад 100 років – саме стільки один пакет розкладається. І кілька секунд – саме стільки потрібно, щоб підписати цей закон.

Також Володимир Зеленський розповів про ще один розроблений законопроект про управління відходами, який запобігатиме їх утворенню.

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Заборона пластикових пакетів

Верховна Рада підтримала законопроект про заборону пластикових пакетів під час засідання 1 червня. Закладам торгівлі, харчування та надання послуг забороняється розповсюджувати пластикові пакети.

Депутати запровадили штрафи за порушення – за перший випадок каратимуть грошовим стягненням до 17 тис. грн, а якщо спіймають вдруге – до 34 тис. грн.

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