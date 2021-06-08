Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио призвал ускорить реформы органов судебной власти в Украине. Он также отметил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должно быть защищено любой ценой.
— Судебная реформа должна быть всеобъемлющей. Венецианская комиссия Совета Европы работает над этой реформой в Украине уже десятилетиями, без реального успеха, — заявил Букиккио на пресс-конференции во вторник.
Он подчеркнул, что НАБУ должно быть защищено любой ценой.
— Потому что они сделали хорошую работу и должны продолжить ее выполнять, — добавил глава ведомства.
Букиккио подчеркнул, что Украина должна как можно быстрее перезапустить органы судейского самоуправления, но не рассчитывать на старые органы, которые себя скомпрометировали.
— Пересоздание Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) – срочная задача. Мы поддерживаем предложение создать смешанный национально-международный орган – конкурсную комиссию для отбора новых членов ВККС. Метод создания этой конкурсной комиссии должен быть близок к модели, которая доказала успех при создании Высшего антикоррупционного суда, — отметил он.
— Состав Высшего совета правосудия должен быть пересмотрен до того, как ему доверят назначение ВККС. Это обязательное условие, иначе судебная реформа будет обречена, — резюмировал Букиккио.
Реформа Конституционного суда
Ранее Венецианская комиссия обнародовала заключение по законопроекту о реформе Конституционного суда. Комиссия дала положительную оценку положениям законопроекта и высказала свои предложения по его доработке.
Комиссия положительно оценила положения об улучшении доступа граждан к Конституционному суду с жалобами. В частности, они содержат возможность подачи жалоб и обмена корреспонденцией в электронном виде.