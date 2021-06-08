Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио призвал ускорить реформы органов судебной власти в Украине. Он также отметил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должно быть защищено любой ценой.

— Судебная реформа должна быть всеобъемлющей. Венецианская комиссия Совета Европы работает над этой реформой в Украине уже десятилетиями, без реального успеха, — заявил Букиккио на пресс-конференции во вторник.

Он подчеркнул, что НАБУ должно быть защищено любой ценой.

— Потому что они сделали хорошую работу и должны продолжить ее выполнять, — добавил глава ведомства.

Букиккио подчеркнул, что Украина должна как можно быстрее перезапустить органы судейского самоуправления, но не рассчитывать на старые органы, которые себя скомпрометировали.

— Пересоздание Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) – срочная задача. Мы поддерживаем предложение создать смешанный национально-международный орган – конкурсную комиссию для отбора новых членов ВККС. Метод создания этой конкурсной комиссии должен быть близок к модели, которая доказала успех при создании Высшего антикоррупционного суда, — отметил он.

— Состав Высшего совета правосудия должен быть пересмотрен до того, как ему доверят назначение ВККС. Это обязательное условие, иначе судебная реформа будет обречена, — резюмировал Букиккио.

Реформа Конституционного суда

По его словам, создание нового Высшего совета по прозрачной процедуре отсеет недобропорядочных судей. Глава Венецианской комиссии считает это критически важным.

Ранее Венецианская комиссия обнародовала заключение по законопроекту о реформе Конституционного суда. Комиссия дала положительную оценку положениям законопроекта и высказала свои предложения по его доработке.

Комиссия положительно оценила положения об улучшении доступа граждан к Конституционному суду с жалобами. В частности, они содержат возможность подачи жалоб и обмена корреспонденцией в электронном виде.