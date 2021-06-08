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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Глава Венецианской комиссии призвал ускорить судебную реформу в Украине

Глава Венецианской комиссии призвал ускорить судебную реформу в Украине

Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио призвал ускорить реформы органов судебной власти в Украине. Он также отметил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должно быть защищено любой ценой.

— Судебная реформа должна быть всеобъемлющей. Венецианская комиссия Совета Европы работает над этой реформой в Украине уже десятилетиями, без реального успеха, — заявил Букиккио на пресс-конференции во вторник.

Он подчеркнул, что НАБУ должно быть защищено любой ценой.

— Потому что они сделали хорошую работу и должны продолжить ее выполнять, — добавил глава ведомства.

Букиккио подчеркнул, что Украина должна как можно быстрее перезапустить органы судейского самоуправления, но не рассчитывать на старые органы, которые себя скомпрометировали.

— Пересоздание Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) – срочная задача. Мы поддерживаем предложение создать смешанный национально-международный орган – конкурсную комиссию для отбора новых членов ВККС. Метод создания этой конкурсной комиссии должен быть близок к модели, которая доказала успех при создании Высшего антикоррупционного суда, — отметил он.

По его словам, создание нового Высшего совета по прозрачной процедуре отсеет недобропорядочных судей. Глава Венецианской комиссии считает это критически важным.

— Состав Высшего совета правосудия должен быть пересмотрен до того, как ему доверят назначение ВККС. Это обязательное условие, иначе судебная реформа будет обречена, — резюмировал Букиккио.

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Реформа Конституционного суда

Ранее Венецианская комиссия обнародовала заключение по законопроекту о реформе Конституционного суда. Комиссия дала положительную оценку положениям законопроекта и высказала свои предложения по его доработке.

Комиссия положительно оценила положения об улучшении доступа граждан к Конституционному суду с жалобами. В частности, они содержат возможность подачи жалоб и обмена корреспонденцией в электронном виде.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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