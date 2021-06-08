Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо закликав прискорити реформи органів судової влади в Україні. Він також зазначив, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) має бути захищене за всяку ціну.

– Судова реформа має бути всеосяжною. Венеціанська комісія Ради Європи працює над цією реформою в Україні вже десятиліттями, без реального успіху, – заявив Букіккіо на прес-конференції у вівторок.

Він наголосив, що НАБУ має бути захищене за всяку ціну.

– Тому що вони зробили хорошу роботу і мають продовжити її робити, – додав керівник відомства.

Букіккіо наголосив, що Україна повинна якомога швидше запустити органи суддівського самоврядування, але не розраховувати на старі органи, які себе скомпрометували.

– Перестворення Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) – термінове завдання. Ми підтримуємо пропозицію створити змішаний національно-міжнародний орган – конкурсну комісію для відбору нових членів ВККС. Метод створення цієї конкурсної комісії повинен бути близький до моделі, яка довела успіх під час створення Вищого антикорупційного суду, – зазначив він.

За його словами, створення нової Вищої ради за прозорою процедурою відсіє недоброчесних суддів. Голова Венеціанської комісії вважає це критично важливим.

– Склад Вищої ради правосуддя слід переглянути до того, як йому довірять призначення ВККС. Це обов’язкова умова, інакше судова реформа буде приречена, – резюмував Букіккіо.

Реформа Конституційного суду

Раніше Венеціанська комісія оприлюднила висновок щодо законопроекту про реформу Конституційного суду. Комісія дала позитивну оцінку положенням законопроекту та висловила свої пропозиції щодо його доопрацювання.

Комісія позитивно оцінила положення про поліпшення доступу громадян до Конституційного суду зі скаргами. Зокрема, вони містять можливість подачі скарг і обміну кореспонденцією в електронному вигляді.