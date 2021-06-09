Міністерство освіти і науки 26 травня отримало електронний примірник дисертації та атестаційну справу народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви.

Зараз МОН перевіряє отримані матеріали щодо надання політику ступеню кандидата наук.

– Міністерство наразі перевіряє відповідність матеріалів, які подані в атестаційній справі, нормативно-правовим актам з питань атестації кадрів вищої кваліфікації та інформацію, яка надіслана заявниками, – йдеться у листі відомства.

Електронну копію дисертації Киви та атестаційну справу також передадуть експертній раді з державного управління, яка має розглянути матеріали відповідно до процедури.

Дисертація Киви

26 квітня нардеп Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління на тему: Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України).

Захист проходив в Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості.

Тепер він може отримати наукову ступінь, якщо його роботу схвалить Міністерство освіти і науки.