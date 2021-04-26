Вхід лише за списками: Ілля Кива захистив дисертацію, але без фейлу не обійшлося

Народний депутат Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію, проте без фейлів захід не пройшов.

Під час захисту депутату поставили запитання, проте він на нього так і не відповів. Кива лише зазначив, що на всі запитання, мовляв, відповість у наступній науковій роботі.

Ба більше, депутат прийшов на захист кандидатської у супроводі молодиків. Спочатку він назвав їх поліцейськими, проте, коли приїхали справжні копи, нардеп перекваліфікував свій супровід у студентів.

На захід медіа пропускали вибірково, за списками.

Тому, коли Кива вийшов після захисту, то його оточили журналісти, щоб поставити кілька запитань. Один з представників медіа запитав, чому журналістів пускають вибірково. На що Кива покликав його поговорити в туалет.

До речі, тема дисертації Киви Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України). Він її таки захистив. Це звання дозволяє отримувати певні доплати до зарплат на державних та педагогічних посадах.

Як сплатити комуналку за порадою Киви

Раніше нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що три собаки вистачить, аби пів року оплачувати комуналку, або ж можна відловлювати горобців та голубів, а потім продавати їх у цирк.

А якщо у вас багато боргів, тоді, за словами депутата, можна продати нирку або печінку і на ці гроші безбідно прожити півтора року.