В Украине впервые в истории открылось посольство Ирландии

В Киеве впервые в истории двусторонних отношений начало работу посольство Ирландии — ранее ирландский посол в Праге работала в Украине по совместительству.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот от посла Ирландии Тересы Гили.

Государственные деятели обсудили вопросы сотрудничества Украины и Ирландии, а также определили главные задания на этот год.

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Боднар отметил, что такой шаг будет способствовать активизации диалога между Украиной и Ирландией. Отдельной темой встречи стала подготовка саммита инаугурации Крымской платформы.

Хакерская атака

Киберпреступники, базирующиеся в Российской Федерации, совершили хакерскую атаку на систему здравоохранения Ирландии.

По данным правоохранителей Ирландии, эту группу называют Wizard Spider. Ее члены территориально находятся в Санкт-Петербурге.

Фото: МИД