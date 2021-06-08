В Украине впервые в истории открылось посольство Ирландии

В Киеве впервые в истории двусторонних отношений начало работу посольство Ирландии — ранее ирландский посол в Праге работала в Украине по совместительству.
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот от посла Ирландии Тересы Гили.
Государственные деятели обсудили вопросы сотрудничества Украины и Ирландии, а также определили главные задания на этот год.
Боднар отметил, что такой шаг будет способствовать активизации диалога между Украиной и Ирландией. Отдельной темой встречи стала подготовка саммита инаугурации Крымской платформы.
Хакерская атака
Киберпреступники, базирующиеся в Российской Федерации, совершили хакерскую атаку на систему здравоохранения Ирландии.
По данным правоохранителей Ирландии, эту группу называют Wizard Spider. Ее члены территориально находятся в Санкт-Петербурге.
Фото: МИД