В Україні вперше в історії відкрилося посольство Ірландії

У Києві вперше в історії двосторонніх відносин розпочало роботу посольство Ірландії – раніше ірландський посол у Празі працювала в Україні за сумісництвом.
Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від посла Ірландії Тереси Ґілі.
Державні діячі обговорили питання щодо співробітництва України та Ірландії, а також визначили найголовніші завдання на цей рік.
Боднар зазначив, що такий крок сприятиме активізації діалогу між Україною та Ірландією. Окремою темою зустрічі стала підготовка інавгураційного саміту Кримської платформи.
Хакерська атака
Кіберзлочинці, які базуються у Російській Федерації, здійснили хакерську атаку на систему охорони здоров’я Ірландії.
За даними правоохоронців Ірландії, цю групу називають Wizard Spider. Її члени територіально перебувають у Санкт-Петербурзі.
Фото: МЗС