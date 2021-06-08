В Україні вперше в історії відкрилося посольство Ірландії

У Києві вперше в історії двосторонніх відносин розпочало роботу посольство Ірландії – раніше ірландський посол у Празі працювала в Україні за сумісництвом.

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від посла Ірландії Тереси Ґілі.

Державні діячі обговорили питання щодо співробітництва України та Ірландії, а також визначили найголовніші завдання на цей рік.

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Боднар зазначив, що такий крок сприятиме активізації діалогу між Україною та Ірландією. Окремою темою зустрічі стала підготовка інавгураційного саміту Кримської платформи.

Хакерська атака

Кіберзлочинці, які базуються у Російській Федерації, здійснили хакерську атаку на систему охорони здоров’я Ірландії.

За даними правоохоронців Ірландії, цю групу називають Wizard Spider. Її члени територіально перебувають у Санкт-Петербурзі.

Фото: МЗС