В Украине зарегистрировано почти 1,5 млн переселенцев

В Украине зарегистрировано почти 1,5 млн внутренне перемещенных лиц. Больше всего — в Донецкой области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства социальной политики.

В частности, зарегистрированы 1 469 676 человек, из которых 1 192 751 семей, 195 390 — дети до 18 лет, 395 193 человек трудоспособного возраста и 51 549 лиц с инвалидностью.

Больше всего переселенцев зарегистрировали в Донецкой области — 513 639 человек, Луганской области — 283 931 человек, Киеве — 165 369 человек, Харьковской области — 136 429 человек.

Меньше всего — в Тернопольской области — 2162 человека, Черновицкой — 2416, Волынской — 3127, Закарпатской — 3380 человек.

Льготные кредиты для переселенцев

Ранее в сервисе государственных услуг Дія появилась возможность получить возможность на кредит на льготное жилье для переселенцев.

По данным Минцифры, среди внутренне перемещенных лиц 120 тыс. человек пользуются цифровой справкой переселенцев в Дії, которой можно делиться QR-кодом в приложении.