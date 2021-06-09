В Україні зареєстровано майже 1,5 млн переселенців

В Україні зареєстровано майже 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб. Найбільше – в Донецькій області.

Про це свідчать дані Міністерства соціальної політики.

Зокрема, зареєстровано 1 469 676 осіб, серед яких 1 192 751 сімей, 195 390 – діти до 18 років та 395 193 людей працездатного віку і 51 549 осіб з інвалідністю.

Найбільше переселенців зареєстрували в Донецькій області – 513 639 осіб, Луганській області – 283 931 особа, Києві – 165 369 осіб, Харківській області – 136 429 осіб.

Найменше – в Тернопільській області – 2162 людини, Чернівецькій – 2416, Волинській – 3127, Закарпатській – 3380 осіб.

Пільгові кредити для переселенців

Раніше в сервісі державних послуг Дія з’явилася можливість отримати можливість на кредит на пільгове житло переселенців.

За даними Мінціфри, серед внутрішньо переміщених осіб 120 тис. осіб користуються цифровою довідкою переселенців у Дії, якою можна ділитися QR-кодом в додатку.