Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку проекта строительства жилья для внутренне перемещенных лиц с солнечными панелями совместно с НАК Нафтогаз.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции на форуме Украина 30. Инфраструктура.

По его словам, этот проект будет реализовываться в рамках программы Большая стройка.

— Это часть программы Большая стройка, готовятся материалы. Отдельно в этой части подключен Нафтогаз так как мы будем строить, предлагать формат полностью с солнечными панелями, батареями. Там сложная история, но она будет в этом году предложена, — отметил Зеленский.

Зеленский об ипотеке

В рамках форума Украины 30. Инфраструктура президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2021 году в Украине должна заработать программа ипотечных кредитов под 7%. Власти страны планируют постепенно упрощать ее, чтобы украинцы активно к ней присоединялись.

Однако, по его словам, настоящего ипотечного бума в стране следует ожидать, когда ипотека будет под 5%, Украина к этому стремится.