Требуют вернуть Тупицкого: шесть судей блокируют работу КС

Сразу шесть судий Конституционного суда заблокировали рассмотрение правомочности языкового закона.

По словам представителя Верховной Рады в КСУ Ольги Совгири, служители Фемиды отказывались приступать к рассмотрению резонансных законов.

— К сожалению, единственным мотивом стало требование обеспечить участие в заседаниях экс-председателя КС Александра Тупицкого, тогда как еще 27 марта он был освобожден от занимаемой должности указом президента №124/ 2021, — заявила она.

Совриря подчеркнула, что, помимо закона о функционировании украинского языка как государственного, также не рассматриваются спорные вопросы по реформам медицинской сферы, пенсионного обеспечения и государственной службы.

Читайте Указ об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ обжалован в Верховном суде

Закрытие дела против Тупицкого

В мае суд закрыл административное производство о недекларировании Тупицким участка в оккупированном Крыму и конфликте интересов при голосовании за решение КСУ об отмене электронного декларирования.

Соответствующее решение приняла судья Голосеевского райсуда Киева Александра Колдина.

Речь шла о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины, в которой речь шла о наказании за недостоверное декларирование имущества.