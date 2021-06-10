Вимагають повернути Тупицького: шість суддів блокують роботу КС

Одразу шість суддів Конституційного суду заблокували розгляд щодо правочинності мовного закону.
За словами представника Верховної Ради в КСУ Ольги Совгир, служителі Феміди відмовляються починати розгляд резонансних законів.
– На жаль, єдиним мотивом стала вимога забезпечити участь в засіданнях екс-голови КС Олександра Тупицького, тоді як ще 27 березня він був звільнений із займаної посади указом президента №124/2021, – запевнила вона.
Соврир наголосила, що, крім закону про функціонування української мови як державної, також не розглядаються проблемні питання у реформах медичної сфери, пенсійного забезпечення та державної служби.
Закриття справи проти Тупицького
У травні суд закрив адміністративне провадження про недекларування Тупицьким ділянки в окупованому Криму та конфлікт інтересів при голосуванні за рішення КСУ про скасування електронного декларування.
Відповідне рішення ухвалила суддя Голосіївського райсуду Києва Олександра Колдіна.
Йшлося про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу України, в якій йшлося про покарання за недостовірне декларування майна.