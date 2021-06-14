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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Росія повинна припинити підтримувати бойовиків на Донбасі – НАТО

саміт нато

На саміті НАТО 2021 Росію закликали припинити підтримувати збройні формування на Сході України і відмовитися від нарощування військ у Чорному морі.

Також країни – учасниці Альянсу вимагають від Росії скасувати визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії і припинити мілітаризацію цих регіонів.

– Ми закликаємо Росію припинити підтримувати конфлікт забезпеченням фінансової і військової підтримки воєнних формувань на Сході України. Ми підтверджуємо нашу повну підтримку спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території України і підкреслюємо важливість забезпечення повного та безпечного доступу для неї по всій території, – йдеться у підсумковій заяві саміту Альянсу.

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Також Росію закликали припинити нарощувати військову активність у Чорному морі і припинити перешкоджати доступу до Азовського моря і українських портів.

Крім того, лідери країн НАТО вкотре наголосили, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів і засуджують анексію Криму. Водночас вони закликали Росію вивести війська, які вона розмістила в Україні, Грузії і Молдові без їхньої згоди.

Вступ України в НАТО

На саміті НАТО 14 червня також підтвердили обіцянку прийняти Україну в Альянс. Але для цього потрібно й надалі йти шляхом реформ.

Країни Альянсу запевнили, що й надалі надаватимуть Україні практичну підтримку в реформуванні сектору оборони і безпеки.

Джерело: НАТО

Фото: Depositphotos

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