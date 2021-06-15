Україна має тільки два шляхи вирішення проблеми Донбасу – Арестович

Відкрите протистояння з Росією або політико-дипломатичний шлях – спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович бачить тільки два шляхи вирішення ситуації на Донбасі.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

Арестович сказав, що третього варіанту немає, навіть якщо ККД двох перших дорівнює 0,001%.

За його словами, в цьому плані єдиними прийнятними є нормандський формат і Мінські угоди.

– Тому, що в ситуації, коли Росія не визнає себе учасником конфлікту і є постійним членом Ради безпеки ООН з правом вето, питання про миротворців, заморожений конфлікт вимагають класу гри, політичної інтриги, які повинні формуватися кілька років, щоб колись потім можна було зрушити Мінські угоди і впровадити щось нове, – пояснив Арестович.

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14 червня на саміті НАТО 2021 країни-учасниці закликали Росію припинити підтримувати збройні формування на Сході України і відмовитися від нарощування військ у Чорному морі.

У підсумковій заяві вони також вкотре наголосили, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів і засуджують анексію Криму.