Не було жодних подарунків, був указ: Кравчук розкрив подробиці передачі Криму Україні

Перший президент України Леонід Кравчук розповів подробиці передачі Кримського півострова до складу УРСР в 1954 році.

В одному з інтерв’ю він зазначив, що версія про те, що генсек Микита Хрущов “подарував” Крим Україні, не відповідає дійсності.

Під час візиту Хрущова на півострів його прямо на вокзалі зустрили десятки громадян з різних областей СРСР, які просили забрати їх з Криму.

– Вони плакали, просили його їх забрати, тому що вони не вміють вести господарство в Криму. Там інші умови, ніж у Курській або, скажімо, Воронезькій областях, – зазначив Кравчук.

Після відвідин Криму Микита Хрущов повернувся до Києва, де повідомив Олексію Кириченку (перший секретар ЦК Компартії України – Ред.), що півострів потрібно офіційно приєднати до УРСР.

Вказівку генерального секретаря абсолютною більшістю голосів підтримали на Політбюро, після чого рішення було закріплено на рівні парламентів.

– Верховна Рада Росії прийняла рішення передати Крим Україні, а Верховна Рада України прийняла рішення прийняти Крим. Тобто ніякого подарунку не було, – пояснив Кравчук.

Крим був “витратним”

Також перший президент України зауважив, що загальне облаштування Криму обійшлося УРСР у понад $105 мільярдів.

Саме за рахунок України на півострові було збудовано автодороги, канали для проведення води. Також щедро фінансувався розвиток курортних міст Криму.

За словами Леоніда Кравчука, довгий час Крим не приносив доходів, однак із облаштуванням півострову Україна впоралася.